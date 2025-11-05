हवालदाराकडून शिक्षका पत्नीवर अनैसर्गिक अत्याचार
थेऊर, ता. ५ : पोलीस हवालदाराने पेशाने शिक्षिका असलेल्या पत्नीवर अनैसर्गिक अत्याचार करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार २०१४ ते २०२४ यादरम्यान कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत घडला असून लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात पती, सासू, दीर व जाऊ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हा पोलिस हवालदार कोंढवा पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहे. सासरकडील मंडळींनी पीडितेच्या मनाविरुद्ध जबरदस्तीने गर्भपात केल्याचेही समोर आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पिडिता या एका शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करतात. त्यांना ७ वर्षांचा मुलगा आहे. पिडिता आणि हा पोलिस हवालदार यांचा १२ वर्षापूर्वी विवाह झाला होता. क्षुल्लक कारणावरून सासरकडील मंडळींनी अपमानास्पद वागणूक देत, शिवीगाळ करत मारहाण केली. दरम्यान, पोलिस हवालदाराने पीडितेच्या मनाविरुद्ध व इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवून अत्याचार केला आहे. तसेच ‘‘तू माझ घर सोड, अन्यथा मी तुला सुद्धा प्रतिभासारखं जाळुन मारेन, माझे कोणी काही वाकड करणार नाही. जस मी पहिला सुटलो तसा आता पण सुटेन. पण तुला आणि तुझ्या मुलाला संपवेन’’ अशी जीवे मारण्याची धमकी दिली. पिडिता गर्भवती असताना पती, सासू, दीर व जाऊ यांनी संगनमत करून जबरदस्तीने गर्भपात करण्यास भाग पाडले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास लोणी काळभोरचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ नाळे करीत आहेत.
