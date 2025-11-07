लोणी काळभोर पोलिसांनी घातपाताचा कट उधळला
थेऊर, ता. ८ : दुचाकीवर बसून घातपात करण्यासाठी निघालेल्या तिघांचा कट लोणी काळभोर (ता. हवेली) पोलिसांनी उधळून लावत तिघांना धारदार कोयत्यांसह अटक केली आहे. ही कारवाई कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील घोरपडेवस्ती परिसरात बुधवारी (ता. ६) दुपारी एकच्या सुमारास घडली.
प्रकाश काळू कांबळे (वय २०, रा.फ्लॅट नं. ४०६.विघ्नहर्ता सोसासायटी, जांभूळवाडी, कात्रज, पुणे), अक्षय रवींद्र चव्हाण (वय १८, रा.फ्लॅट नं.६०३,विघ्नहर्ता सोसासायटी, जांभूळवाडी, कात्रज, पुणे)मयुरेश्वर दत्तात्रेय इटकर (वय १८, रा. टेकवडी, ता. पुरंदर) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी आरोपींकडून दुचाकी गाडी व मोबाइल असा १ लाख सुमारे ४१ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. लोणी काळभोर पोलिस तपास पथकाला लोणी काळभोर परिसरात ३ जण कोयते बाळगून ट्रीपलसीट दुचाकीवरून अंबिका माता मंदिराचे दिशेने गेले आहेत , अशी माहिती एका खबऱ्यामार्फत मिळाली होती त्या अनुषंगाने तपास पथकाचे प्रमुख साहाय्यक निरीक्षक कृष्णा बाबर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सापळा रचला. आरोपींना पोलिस आल्याची चाहूल लागताच आरोपींनी दुचाकीवरून पळ काढला अतिशय भरधाव वेगाने ते दुचाकी गल्लीबोळातून पळवू लागले. परंतु, लोणी काळभोर पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने आरोपींना ताब्यात घेतले. तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेऊन अंगझडती घेतली असता त्यांच्याकडे ४ धारदार कोयते मिळून आले. त्यांच्याकडे अधिक विचारणा केली असता, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यांनी तोंड उघडले. आरोपींचा मोठा घातपाताचा कट असल्याची शक्यता असल्याने सखोल तपास करण्यासाठी न्यायालयामार्फत पोलिस कोठडीमध्ये रिमांड घेण्यात आली आहे. ही कामगिरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे, पोलिस निरीक्षक(गुन्हे)स्मिता पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कृष्णा बाबर, उप निरीक्षक अनिल जाधव, अंमलदार चक्रधर शिरगिरे, योगेश पाटील, राहुल कर्डिले, प्रवीण दडस, गणेश सातपुते, रामहरी वणवे, अण्णा माने, संभाजी देवीकर, शैलेश कुदळे, बाजीराव वीर, चेतन कुंभार, प्रदिप गाडे, सचिन सोनवणे व अशोक गिरी यांच्या पथकाने केली.
तडीपार असलेल्यास अटक
लोणी काळभोर पोलिसांनी पेट्रोलिंग दरम्यान बुधवारी दुपारी तीनच्या सुमारास गावच्या स्मशानभूमीत तडीपार असलेला आरोपी रोहित महादेव पाटील (वय २१,लोणी काळभोर) याला अटक केली आहे. त्याची अंगझडती घेतली असता,त्याच्याकडे लोखंडी कोयता मिळून आल्याने त्याचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
