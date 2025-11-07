दारू वाहतूक करणाऱ्या दोन वाहनांवर धडक कारवाई
उरुळी कांचन, ता. ७ : पुणे-सोलापूर महामार्गावर उरुळी कांचन (ता. हवेली) पोलिसांनी गावठी हातभट्टीची दारू वाहतूक करणाऱ्या दोन वाहनांवर केली धडक कारवाई केली. या कारवाईत दोन वाहनांसह सुमारे ११ लाख १३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. मंगळवारी (ता. ४) पहाटे पाचच्या सुमारास ही कारवाई झाली. या दोन्ही वाहनांचे चालक फरार झाले असून त्यांचा शोध सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे यांनी दिली.
सहायक फौजदार रमेश भोसले गस्त घालीत असताना त्यांना एका खबऱ्याने माहिती दिली की, उरुळी कांचन हद्दीत गावठी हातभट्टी दारूची वाहतूक करीत असलेल्या एका पिकअपचा टायर फुटला आहे. या पिकअप मध्ये हातभट्टीची तयार दारू आहे व या वाहनातून दुसऱ्या वाहनात पिकअपमधील दारूचे कॅन भरत आहेत. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे रमेश भोसले यांनी तत्काळ पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांना माहिती देऊन या ठिकाणी दोन पंचांसह छापा टाकला. पोलिसांना पाहताच दोन्ही वाहन चालक वाहने सोडून अंधारात पळून गेले. गस्ती पथकाने या वाहनांची पाहणी केली असता पिकअपमध्ये १ लाख ४० हजार रुपयांची गावठी तयार दारू, पाच लाखांचे पिकअप व दुसऱ्या वाहनात ७३ हजार ५०० रुपयांची दारू व चार लाख रुपयांचा टेम्पो असा सुमारे ११ लाख १३ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला.
ही कारवाई उरुळी कांचनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे, सहायक निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगीरे, सहायक फौजदार रमेश भोसले, पोलिस हवालदार सुनील वाघमारे, अंमलदार रवीकुमार फड, आशिष उल्हाळकर, ऋषीकेश रासकर, धनंजय भोसले यांच्या पथकाने केली आहे.
