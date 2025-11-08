थेऊरला दुमदुमला मोरयाचा गजर
थेऊर, ता. ८ : थेऊर (ता. हवेली) येथे संकष्ट चतुर्थीला श्री चिंतामणी मंदिरात शनिवारी पहाटेपासूनच दर्शनासाठी भाविकांनी रांगा लावल्या होत्या.
चंदनाचा लेप लावलेल्या स्वयंभू मूर्तीला हारतुऱ्यांची आणि वेगवेगळ्या फुलांची सजावट, धुप, अत्तराच्या सुगंधात ‘मोरया’च्या जयघोषात चिंतामणीच्या दर्शनासाठी भाविक दाखल झाले होते. कार्तिक महिन्यातील चतुर्थी असल्याने पहाटेपासूनच भाविकांनी चिंतामणीच्या दर्शनासाठी गर्दी केली होती.
पहाटे पुजारी राहुल आगलावे यांच्या हस्ते श्रींची पूजा करण्यात आली. चिंचवड देवस्थानच्या वतीने चिंतामणीची महापूजा करण्यात आली. यावेळी विश्वस्त केशव विद्वांस उपस्थित होते. देवस्थानतर्फे मंदिर प्रांगणात मंडप घालण्यात आला होता. दर्शनबारीत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
दुपारी देवस्थानतर्फे उपवासाची खिचडी प्रसाद म्हणून वाटण्यात आली. ग्रामपंचायतीतर्फे पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली. थेऊर परिसरात लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
सायंकाळी चिंतामणी भजनी मंडळाच्या साथीने विष्णू महाराज जेठे यांचे कीर्तन झाले. चंद्रोदयानंतर श्रींचा छबिना काढण्यात आला. त्यानंतर महाआरती होऊन भाविकांना ग्रामस्थांतर्फे महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.