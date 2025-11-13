लोणी काळभोर येथे धार्मिक कार्यक्रम
थेऊर, ता. १३ : लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील ग्रामदैवत श्रीमंत अंबरनाथ काळभैरवनाथाचा कालाष्टमी जन्मोत्सव सोहळा अंबरनाथ मंदिरात साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
श्रीमंत अंबरनाथ व माता जोगेश्वरीला बुधवारी (ता. १२) पहाटे पाच वाजता भाविकांच्या उपस्थितीत महामस्तकाभिषेक करण्यात आला. तसेच, सकाळी सात ते नऊ या दरम्यान १०१ दांपत्याच्या हस्ते लघुरुद्र अभिषेक व होम हवन पार पडले. सकाळी नऊ ते दुपारी चार दरम्यान सीताराम भजनी मंडळ व राजस्थानी भजनी मंडळाच्या वतीने श्री तुलसीदास रामायणाचे पठण तसेच श्रीमंत अंबरनाथ भजनी मंडळाच्या वतीने भजनाचा कार्यक्रम झाला. सत्यनारायणाची महापूजा दुपारी १२ वाजता आयोजिली होती. मंदिरात सायंकाळी सहा वाजता हजारो दिवे लावून दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. दत्तात्रेय काळभोर यांचे रात्री दहा वाजता जन्मोत्सवाचे कीर्तन झाले. मध्यरात्री बारा वाजता श्रीमंत अंबरनाथचा जन्मोत्सवाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी मंदिरावर विद्युत रोषणाई व परिसरात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली.
श्रींची पारंपारिक शाही मिरवणूक गुरुवारी सकाळी ९ ते १२ या वेळेत काढण्यात आली. यावेळी कन्या प्रशाला व पृथ्वीराज कपूर मेमोरिअल हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक लेझीम नृत्य सादर केले. यामध्ये मंगलकलश घेऊन महिला व तरुणी सहभागी झाल्या होत्या. दुपारी बारा ते चार या वेळेत भाविकांना महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. ग्रामस्थ, देवस्थान ट्रस्ट व श्रीमंत अंबरनाथ मित्र मंडळाच्या वतीने या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.