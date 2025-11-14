खासगी जमिनीवर अतिक्रमण; सात जणांवर गुन्हा
थेऊर, ता.१४ : खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करून पत्रा शेड व बोर्ड ठोकून जागामालकाला मारहाण केल्याची घटना कवडीपाट (ता. हवेली) परिसरात नुकतीच घडली. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य प्रीतम गायकवाड यांच्यासह ७ अनोळखी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रीतम त्रिंबक गायकवाड, नील प्रीतम गायकवाड (दोन्ही रा.कदमवाकवस्ती ता.हवेली) व त्यांच्यासोबत असलेले ४ ते ५ अनोळखी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सुनील रामचंद्र थोरात (वय ४३, रा. येळपणे, ता. श्रीगोंदा, जि.अहिल्यानगर) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कदमवाकवस्ती हद्दीतील कवडीपाट परिसरात गट नंबर ९४२ व ९४३ मध्ये फिर्यादी सुनील थोरात यांची मालती रामचंद्र थोरात यांच्या नावे ४४ आर जमीन होती.घरामध्ये आर्थिक अडचण निर्माण झाल्याने ही जमीन मालती थोरात यांनी सन २०११ मध्ये विक्रीस काढली. त्यावेळेस फुरसुंगी येथील संतोष ठकसेन पवार, प्रजित दिनकर हरपळे व चंद्रकांत रामदास हरपळे यांना ही जमीन विक्री करण्यात आली. जागामालक संतोष ठकसेन पवार, प्रजित दिनकर हरपळे व चंद्रकांत रामदास हरपळे यांनी या जमिनीचे प्लॉटींग करून विक्री करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर फिर्यादी सुनील थोरात, त्यांचे भाऊ अनिल थोरात, संतोष थोरात व बहीण भारती चंद्रकांत भालेराव यांनी गट नंबर ९४२ मध्ये ५.६ आर जमीन विकत घेतली. या जमिनीचे खरेदीखत झाल्यानंतर जमिनीच्या मालकांनी पवारसह तेथे जागा विकत घेतलेल्या लोकांना ताबा दिला आहे. काही लोकांनी तेथे राहण्याकरिता घरे देखील बांधली आहेत. दरम्यान, प्रीतम गायकवाड, नील गायकवाड यांनी सुनील थोरात यांच्या जमिनीमध्ये बेकायदा जमाव जमविला व पत्रा शेड व बोर्ड मारून अतिक्रमण केले. तसेच फिर्यादी यांना मारहाण करून शिवीगाळ व दमदाटी केली, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास लोणी काळभोरचे पोलिस उपनिरीक्षक सर्जेराव बोबडे करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.