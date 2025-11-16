उरुळीत पोस्टर स्पर्धेत १२० जणांचा सहभाग
उरुळी कांचन, ता. १६ : मुलांना निसर्गोपचाराची ओळख करून दिली की ती कुटुंबापर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागत नाही. म्हणून त्यावर आधारित उपक्रम राबविले तर त्याची व्याप्ती वाढून सर्वसामान्य जनतेला याचा फायदा होईल, असे प्रतिपादन निसर्गोपचार आश्रम प्रमुख डॉ. अभिषेक देवीकर यांनी केले.
निसर्गोपचार दिनानिमित्त उरुळीकांचन येथील निसर्गोपचार आश्रमात प्रश्न मंजूषा व पोस्टर चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली होती. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी देवीकर बोलत होते. सुमारे १२० विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता.
निसर्गोपचार दिन साजरा करताना व नैसर्गिक उपचार पद्धतीचा प्रसार करण्यासाठी हा उपक्रम शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात आला. स्वामी विवेकानंद शाळा उरुळीकांचन, महात्मा गांधी विद्यालय उरुळीकांचन, एंजल हायस्कूल उरुळीकांचन, अमर एज्युकेशन स्कूल कोरेगावमूळ, न्यू इंग्लिश स्कूल खामगाव आदी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. यावेळी शिवाजी दोरगे, सुधीर बोत्रे आदी उपस्थित होते. हा कार्यक्रम निसर्गोपचार आश्रमातील जालिंदर वाडेकर यांनी सहकार्य केल्याने व परीक्षक म्हणून काम पाहिल्याने यशस्वी झाला.
