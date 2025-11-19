रस्त्यावर अतिक्रमणे झाली उदंड
उरुळी कांचन, ता.१९ : हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन गावातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणाने वाहतुकीची सतत कोंडी होते, तरीही प्रशासन कारवाई करण्यास का धजावत नाही, असा प्रश्न जनतेला भेडसावत आहे.
उरुळी कांचन गावातील दैनंदिन वाहतूक व्यवस्था पूर्ण बेशिस्त झाली असून त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याने सर्वसामान्य जनता प्रचंड त्रस्त झाली आहे. सेवा रस्त्यावरील व गावातील अंतर्गत रस्त्यांवरील टपऱ्यांचे, हातगाड्यांचे, भाजी, फळ विक्रेते यांचे अतिक्रमण तसेच ओढ्यावरील व सार्वजनिक जागांवरील वाढणारे अतिक्रमण प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक नजरेआड केले जाते का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उरुळी कांचनच्या भौतिक गरजांसाठी नियोजनबद्ध रस्ते विकास करण्यासाठी जनतेने निवडून दिलेल्या सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार यांनी एकत्र येऊन सर्वांगीण विकास आराखडा तयार करून जनतेला दिलासा देण्याचे काम करणे अपेक्षित असताना ते गेल्या अनेक वर्षांच्या काळात होत नाही ही खंत आहे.
अंतर्गत रस्त्यांची गत तीच सोलापूर महामार्गाची
उरुळी कांचन गावातून पुणे-सोलापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग जातो ज्याने गावाचे दोन भागात विभाजन केले आहे. तसेच मुंबई-पुणे या ठिकाणाहून दौंड, सोलापूर, हैदराबादच्या बाजूला जाणाऱ्या रेल्वे उरुळी स्टेशनवरून जातात. या लोहमार्गानेही गावाच्या हद्दीचे विभाजन झाले आहे, अशा दोन महत्त्वाच्या दळणवळण मार्गाच्या गावठाण हद्दीतून जाण्याने गावाचे तीन तुकडे झाले आहेत यावरून होणारी मोठ्या वाहनांची वाहतूक व वाढलेल्या नागरीकरणाने वाहनांची वाढणारी संख्या यामुळे असलेले रस्ते हा वाहतुकीचा भार पेलण्यासाठी अकार्यक्षम ठरत आहे. त्यात अतिक्रमणांची भर त्यामुळे रस्त्यांचा जीव गुदमरला असूनही प्रशासन मूग गिळून गप्प कशी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
00398
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.