उरुळी कांचनच्या ग्रामसभेला चारच सदस्य
उरुळी कांचन, ता. १९ : उरुळी कांचन (ता. हवेली) ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेला १७ सदस्यांपैकी केवळ चारच सदस्य उपस्थित होते. तसेच तलाठी कार्यालय व भूमि अभिलेख कार्यालयाचा प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्याने त्यांचा निषेध करून ग्रामसभेचा समारोप करण्यात आला.
ग्रामपंचायतच्या सभागृहामध्ये मंगळवारी (ता. १८) सकाळी ११ वाजता विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा बोलविण्यात आली होती. सरपंच ऋतुजा कांचन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेला भाऊसाहेब कांचन, मिलिंद जगताप, संचिता कांचन या सदस्यांसह ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश गळवे, सुभाष बगाडे, बोल्हू कांचन, ग्रामस्थ, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका,पोलिस खात्याचे प्रतिनिधी, आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. उपसरपंचासह उर्वरित सदस्य या ग्रामसभेला गैरहजर होते. यावरून गावचा कारभार पाहणाऱ्या व निवडून जाताना साम दाम दंड भेद वापरून या सभागृहात जाणाऱ्या सदस्यांना गावाच्या विकासात्मक कारभाराबाबत किती गांभीर्य आहे, हे जनतेसमोर आले आहे.
या ग्रामसभेत ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत’ निवासी घरपट्टी थकबाकीदारांना ५० टक्के सवलत देण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. तसेच नियमित घरपट्टी भरणाऱ्या नागरिकांना याचा काय फायदा असे म्हणत अशी सवलत देण्यास ठाम विरोध करत तो विषय सर्वानुमते फेटाळण्यात आला. पांढरस्थळ वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सर्वसामान्य नागरिकांना टवाळखोरांचा त्रास होतो, यावर कारवाई करण्याची मागणी या ग्रामसभेत नागरिकांनी केली.
ग्रामसभेबाबत जनजागृती करताना ग्रामपंचायत नेहमीच गांभीर्य दाखवत नाही, असा जनतेला अनुभव आहे. त्यामुळे महत्त्वाचे विषय चर्चेला असतानाही नागरिकांची उपस्थिती नगण्य राहण्याने बऱ्याचवेळा ग्रामसभा तहकूब करण्याचा व त्यानंतर मोजक्या मंडळींच्या हजेरीत विषय हवे तसे मंजूर करण्याचा प्रघात गेल्या अनेक वर्षांपासून याठिकाणी चालू असल्याची चर्चा जनतेत रंगली आहे.
