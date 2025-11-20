लोणी काळभोरमध्ये अमली पदार्थ जप्त
थेऊर, ता. २० : गुन्हे शाखा व पुणे शहर पोलिस पथकाने लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील पाषाणकर बाग परिसरात एकाकडून सुमारे १ लाख ८० हजार ९२० रुपये किमतीचा ७ ग्रॅम ९९ मिलीग्रॅम एमडी हा अमली पदार्थ जप्त केला. याप्रकरणी अफसर अहेसान अन्सारी (वय ३१, रा. पाषाणकर बाग, गॅस एजन्सीशेजारी, लोणी काळभोर) याला पकडले आहे.
सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितिनकुमार नाईक, पोलिस उपनिरीक्षक अस्मिता लाड, पोलिस हवालदार मुंडे, महाडिक, गोसावी व चालक पोलिस शिपाई बास्टेवाड, तसेच युनिट-६ कडील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मदन कांबळे, पोलिस हवालदार सकटे, कारखिले, पानसरे हे बुधवारी (ता. १९) रात्री पेट्रोलिंग करत होते. त्यावेळी पाषाणकर बाग येथे मध्यरात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास एक व्यक्ती रस्त्याच्या कडेला उभा असलेले दिसला. हालचाल संशयास्पद वाटल्याने त्याकडे निघाले असता त्याने तेथून पळ काढला. मात्र, पोलिसांनी पाठलाग करून त्याला पकडले. त्याच्याकडे १ लाख ८० हजार ९२० रुपये किमतीचे ७ ग्रॅम ९९ मिलीग्रॅम एमडी अमली पदार्थ, २० हजार रुपये किमतीचा सॅमसंग कंपनीचा मोबाइल, इलेक्ट्रिक वजन काटा, पिशवी, चमचा, झिप-लॉक पारदर्शक १७ रिकामे पाउच, असा मुद्देमाल मिळून आला, तो पोलिसांनी जप्त केला. त्याच्या विरुद्ध युनिट ६ गुन्हे शाखेचे पोलिस हवालदार नितीन मारुती मुंढे यांनी फिर्याद दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.