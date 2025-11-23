भाडेकरूमुळे घरमालकाचे भिंग फुटले
थेऊर, ता. २३ : लोणी काळभोरमध्ये भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्याला दिली नाही म्हणून घर मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, भाडेकरूकडे पावणेदोन लाखांचे अमली पदार्थ सापडल्याने त्यास अटक करण्यात आली. मात्र, भाडेकरूच्या करामतीमुळे घरमालकाचे भिंग फुटले आहे.
विमल रामदास काळभोर (वय ६३ रा.कांचन गिरी मठाजवळ,लोणी काळभोर)असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या घरमालकाचे तर अफसर अहेसान अन्सारी (वय ३१, रा. लोणी काळभोर, ता. हवेली) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. त्याच्याकडून सुमारे १ लाख ८० हजार ९२० रुपये किमतीचा ७ ग्रॅम ९९ मिलिग्रॅम (एम.डी.)अमली पदार्थ जप्त केला होता. याप्रकरणातील आरोपी हा काळभोर हाइट्स या विमल रामदास काळभोर यांच्या मालकीच्या इमारतीत भाड्याने राहत होता. त्याच्यासह अन्य १६ भाडेकरू देखील या इमारतीत भाड्याने राहतात, घरमालकाने या १७ भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्याला दिली नाही म्हणून लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशात होत असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्यात गृहखात्याने सावधानतेचा निर्देश दिले आहेत.त्यामध्ये घरमालकांनी आपल्या भाड्याने दिलेल्या जागेत राहणाऱ्या भाडेकरूंची माहिती तत्काळ पोलिस ठाण्याला सादर करावी या निर्देशाचा समावेश आहे. त्याला अनुसरून व लोणी काळभोरमध्ये अमली पदार्थ जप्तीच्या कारवाईत सापडलेला अमली पदार्थ बाळगणारा अफसर अन्सारी याच्या तपासाअंती तो विमल काळभोर यांच्याकडे भाड्याने राहत असल्याची माहिती समोर आली आणि भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना न दिल्याने त्यांचे भिंग फुटले.
