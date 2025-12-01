लोणी काळभोरमध्ये गॅस गळतीमुळे स्फोट
थेऊर, ता. १ : लोणी काळभोर ग्रामपंचायत हद्दीतील नेहरू चौकाजवळ असलेल्या जगताप हाइट्स इमारतीत सोमवारी (ता. १) सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास सिलिंडरमधून गॅस गळती होऊन अचानक स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. या स्फोटात महिला भाजून गंभीर जखमी झाली, तर स्फोटामुळे घरातील खिडकी तुटून खाली रस्त्यावर पडल्याने दुचाकीवरून चाललेला एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.
करुणा मनोज जगताप असे जखमी झालेल्या महिलेचे नाव आहे. जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव समजले नाही. दोघांनाही लोणी काळभोर येथील एका रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, करुणा जगताप या घरात एकट्या होत्या. त्यांच्या घरात गॅसच्या दोन टाक्या व गॅस गिझर आहे. सोमवारी सकाळी गॅस गळती होऊन मोठा स्फोट झाला. दरम्यान, दिवाळीला आणलेले फटाके घरात शिल्लक राहिले होते, ते ही यावेळी जोरात वाजले. या स्फोटात करुणा जगताप या होरपळल्या. हा स्फोट इतका भयंकर होता की, घराचे दरवाजे, खिडक्या तुटून पडल्या; तर घरातील वस्तू जळून खाक झाल्या. दरम्यान, नेहरू चौकाजवळील रस्त्यावरून तिघे जण दुचाकीवरून चालले होते. या स्फोटाने खिडकी तुटून खाली पडून एका तरुणाच्या हाताला मार लागला आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच, लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) स्मिता पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अंकुश बोराटे, पोलिस उपनिरीक्षक पूजा माळी, सहाय्यक फौजदार रामदास मेमाणे, पोलिस हवालदार मंगेश नानापुरे, मल्हारी ढमढेरे तसेच लोणी काळभोरचे सरपंच नागेश काळभोर हे तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने आग विझविली. दोन्ही जखमींना तत्काळ रुग्णवाहिकेतून लोणी काळभोर येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. करुणा जगताप यांची प्रकृती गंभीर, तर तरुणाचा हात फ्रॅक्चर झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
दरम्यान, सिलिंडरमधून गॅस गळती, गिझर स्फोट, फटाके वाजल्याने की अन्य कोणत्या कारणाने हा स्फोट झाला आहे. याचे खरे कारण अद्याप समोर आलेले नाही; परंतु घटनास्थळाची तपासणी करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम दाखल झाली आहे. त्यांच्या तपासातून स्फोटाचे नक्की कारण समजेल. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलिस करत आहेत.
