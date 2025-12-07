श्री चिंतामणीचे शृंगारिक रूप
थेऊर, ता. ७ : मार्गशीर्ष महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी असल्याने भाविकांनी श्री चिंतामणीच्या दर्शनाला रविवारी (ता. ७) पहाटे पासून भाविकांची वर्दळ सुरू होती. श्री चिंतामणीचे शृंगारिक रूप डोळ्यात साठवण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती.
चतुर्थी आज की उद्या या द्विधा मानसिकतेतही रविवारी अष्टविनायकांपैकी एक व पुण्याजवळ असलेल्या थेऊर येथील श्री चिंतामणी गणेशाच्या दर्शनाला भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. पहाटे पुजारी महेश आगलावे यांच्या हस्ते श्रींची पूजा करण्यात आली. चिंचवड देवस्थानच्या वतीने श्री चिंतामणीची महापूजा करण्यात आली. यावेळी विश्वस्त केशव उमेश विद्वांस उपस्थित होते. देवस्थान तर्फे मंदिर प्रांगण आणि मंदिराबाहेर मांडव घालण्यात आले होते. दर्शनबारी व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था चोख करण्यात आली होती. दुपारी देवस्थान तर्फे भाविकांना उपवासाची खिचडी प्रसाद म्हणून वाटण्यात आली. सायंकाळी चिंतामणी भजनी मंडळ यांचे साथीने फाळके, आळंदी यांचे कीर्तन झाले. चंद्रोदयानंतर श्रींचा छबिना निघाला मंदिर प्रदक्षिणा झाल्यानंतर महाआरती झाली. तद्नंतर भाविकांना ग्रामस्थांतर्फे महाप्रसाद देण्यात आला. रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने जास्त गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने देवस्थान तर्फे जादा सुरक्षा व्यवस्था करण्यात केली होती. ग्रामपंचायती तर्फे पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली होती. देवस्थानचे विश्वस्त केशव उमेश विद्वांस लक्ष ठेवून होते.
