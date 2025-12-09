लोणी ग्रामपंचायतीकडून ५० टक्के कर सवलत

थेऊर, ता. ९ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५ अंतर्गत ग्रामपंचायत लोणी काळभोर यांच्या वतीने १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची निवासी मालमत्ता कर थकबाकी व चालू बाकी ३१ डिसेंबर २०२५ अखेर एकरकमी भरल्यास थकबाकी वर ५० टक्के सवलत मिळणार असल्याची माहिती सरपंच नागेश काळभोर व ग्रामसेवक एस. एन. गवारी यांनी दिली.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सरपंच काळभोर पुढे म्हणाले की, ‘‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५ अंतर्गत ग्रामपंचायतींना उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. ज्यामध्ये करसवलत हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. विशेषतः ग्रामपंचायतींना थकबाकी कर वसुलीसाठी प्रोत्साहन म्हणून निवासी मालमत्ता करावर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून ग्रामपंचायती अधिक कार्यक्षम होतील आणि गावे समृद्ध होतील. हे अभियान ऑगस्ट २०२५ मध्ये सुरू झाले असून, यात ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्पर्धात्मक वातावरण देणे आणि शाश्वत विकासासाठी प्रयत्न करणे हे उद्दिष्ट आहे. हे अभियान केवळ कर सवलतीपुरते मर्यादित नसून, ते ग्रामपंचायतींना अधिक जबाबदार आणि कार्यक्षम बनवून गावांच्या शाश्वत विकासासाठी एक व्यापक प्रयत्न आहे. ज्यामध्ये कर सवलतीसारखे प्रोत्साहनपर घटक समाविष्ट आहेत.’’
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयानुसार, निवासी मालमत्ता कर थकबाकीदार ग्रामस्थांना ही एक मोठी संधी आहे. यामुळे थकबाकी ग्रामस्थांनी थकबाकी भरून ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळवावी. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
