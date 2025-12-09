उरुळीत आजपासून विज्ञान प्रदर्शन
पुणे

उरुळी कांचन, ता. ९ : येथील डॉ.अस्मिता विद्यालयात बुधवार (ता. १०) व गुरुवारपासून (ता. ११) हवेली तालुका बाल वैज्ञानिक ५३ वे विज्ञान प्रदर्शनास सुरुवात होणार आहे. याबाबत विद्यालयात नुकतीच बैठक पार पडली.
विज्ञान प्रकल्पांसोबतच विद्यार्थी तसेच शिक्षकांसाठी विज्ञान निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा आणि प्रश्नमंजूषा यांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे. तालुक्यातील सर्व माध्यमांच्या-मराठी, इंग्रजी, सीबीएसई, आयसीएसई तसेच राज्य मंडळाच्या शाळांनी प्रदर्शनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे. निवडलेल्या प्रकल्पांना राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. यावेळी संस्थेचे सचिव अजिंक्य कांचन, व्यवस्थापक अप्पासाहेब जगदाळे, मुख्याध्यापक महामंडळाचे प्रवक्ते सुरेश कांचन, हवेली तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष रवींद्र पानसरे, सचिव आबा जाधव, उपाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड, संगीता शिर्के, ज्योती कुंजीर, स्नेहल कोतवाल आदी उपस्थित होते.

