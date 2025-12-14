उरुळी कांचन येथील क्रिश स्थानबद्ध
उरुळी कांचन, ता. १४ : उरुळी कांचन येथे हातभट्टी दारूची निर्मिती, विक्री व वाहतूक करणारा क्रिश जॉनी राठोड (वय २० रा. काळे शिवार, शिंदवणे) याला अमरावती येथील मध्यवर्ती कारागृहात एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबद्ध केले आहे. त्याच्या विरुद्ध येथील पोलिस ठाण्यात पाच गुन्हे दाखल होते.एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाई होण्यासाठी पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे यांनी पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांना प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर प्रस्तावाचे अवलोकन केल्यानंतर हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला होता. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदेशान्वये राठोड यास शनिवारी (ता. १३) स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळमकर व निरीक्षक वांगडे यांनी सहकारी पथकांच्या साहाय्याने ताब्यात घेतले. त्याला एमपीडीएअंतर्गत स्थानबद्ध केले. या कारवाईत महेश बनकर, योगेश नागरगोजे, अजित काळे, सचिन जगताप, शैलेश लोखंडे, प्रवीण चौधर, नीलेश जाधव, प्रशांत पवार, उद्धव गायकवाड, कमलेश होले, सागर बोत्रे, राजकुमार भिसे, बंडू बालगुडे यांचा सहभाग होता.
