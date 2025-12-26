लोणीच्या उपसरपंचपदी सुनील गायकवाड
थेऊर, ता. २६ : लोणी काळभोर (ता. हवेली) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी सुनील बाबूराव गायकवाड यांची बिनविरोध निवड झाली. उपसरपंच सविता नितीन जगताप यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने उपसरपंचपद रिक्त झाले होते. या पदासाठी शुक्रवारी (ता. २६) लोणी काळभोर ग्रामपंचायत कार्यालयात निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. निवडणूक निर्णय अधिकारी सरपंच नागेश काळभोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या निवडणूक प्रक्रियेत विहित वेळेत उपसरपंच पदासाठी गायकवाड यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक व पॅनेल प्रमुख प्रशांत काळभोर, माजी सरपंच राजाराम काळभोर, महाराष्ट्र केसरी पहिलवान राहुल काळभोर, आबासाहेब काळभोर, माऊली काळभोर, संजय गायकवाड, हेमंत गायकवाड, संतोष भोसले, राहुल काळभोर, गणेश कांबळे, राकेश लोंढे, उद्योजक रमजान तांबोळी व उपस्थित ग्रामस्थांनी गायकवाड यांचे अभिनंदन केले.
