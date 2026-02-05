उरुळी कांचन येथे पोलिसांचे पथ संचलन
उरुळी कांचन, ता. ५ : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या मतदानप्रसंगी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी उरुळी कांचन येथे गुरुवारी (ता.५) सकाळी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे यांच्या नेतृत्वात पथ संचलन घेण्यात आले.
उरुळी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी खबरदारी म्हणून उरुळी कांचन पीएमटी चौक, आश्रम रस्ता, जय मल्हार रस्ता, ग्रामपंचायत कार्यालय परिसर, सटवाई चौक, महात्मा गांधी विद्यालय, तळवाडी चौक ते शेवट पीएमटी चौक मार्गे पोलिस ठाणे असे पथ संचलन आयोजित केले होते. या पथ संचलनात एक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, एक पोलिस निरीक्षक, एक सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, तीन पोलिस उपनिरीक्षक, ३० पोलिस अंमलदार असे पोलिस अधिकारी व अंमलदार सहभागी झाले होते. हे पथ संचलन शांततेत व यशस्वीरीत्या पार पडला.
