इंदापुरात केळीच्या नफ्यास व्यापाऱ्यांचे ग्रहण
उद्धट, ता. २४ : इंदापूरच्या पश्चिम भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केळी लागवड झाली आहे. सध्या केळीला चांगला बाजारभाव मिळत आहे. मात्र, गौरी गणपती सणांच्या काळात चांगला बाजारभाव मिळणार असूनही काही व्यापारी कमी दरात उत्पादकांकडून खरेदी करून मोठ्या शहरांमध्ये ज्यादा बाजारभावाने विक्री करण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे शेतकऱ्याच्या फायद्यास सध्या व्यापाऱ्यांचे ग्रहण लागल्याचे विदारक चित्र तालुक्यात आहे.
सध्या दलाल आठ रुपये प्रतिकिलो इतक्या कमी बाजारभावाने केळी खरेदी करून तीच गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या नफ्याने विकण्यासाठी सज्ज आहेत. यामध्ये शेतकऱ्याला शून्य तर व्यापाऱ्याला मात्र लाखो रुपयांचा फायदा होणार आहे. या बाबींचा शासनाने विचार करून मनमानी करणाऱ्या तसेच साठेबाज व्यापाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी देखील सामान्य शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
शेतकऱ्याची अवस्था सध्या बिकट आहे. तो खर्चिक केळी लागवड व उत्तमरीत्या निगा राखून चांगले जोमात पीक आणत आहे. परंतु पीक काढणीला आल्यानंतर केळी पिकाचे व्यापारी त्या शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन शेतकऱ्याचा बांधावर केळी खरेदी आहेत. एकीकडे एक्सपोर्टला उच्चांकी बाजारभाव मिळत आहे तर दुसऱ्या बाजूला काही व्यापाऱ्यांनी मात्र शेतकऱ्याचा ‘केळीचे दर कोसळलेत’ या गोंडस नावाखाली कवडीमोल दराने तो केळी खरेदी करत आहे. त्यात देखील त्या व्यापाऱ्याची मनमानी चालू असून एका दराने खरेदी करून चार दिवस फोन न उचलून पाचव्या दिवशी एकदम कमी किमतीला केळी मागणे असाही प्रकार सध्या या भागात चालू आहे
कारवाई करून मक्तेवारी थांबवा
शेतकऱ्यांचा कळवळा असणारे तसेच स्वतः शेतकरी असलेले राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याच भागामध्ये हा गोरख धंदा जोमात सुरू आहे. याच्याकडे मात्र शासनाचे दुर्लक्ष आहे शासनाने या व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा लगाम लावलेला नाही यामुळे ते आपली मनमानी किंमत लावून केळी खरेदी करत आहेत. केळी व्यापारी मनमानी करून शेतकऱ्यांना लुबाडत आहेत. संबंधितांवर कठोर व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी व नफेखोरी थांबवावी व शेतकऱ्याला वाचवावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.