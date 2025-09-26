सणसर विकास सोसायटीच्या अध्यक्षपदी रमेश निंबाळकर
लासुर्णे, ता. २६ ः इंदापूर तालुक्यातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या सणसर विकास सोसायटीच्या अध्यक्षपदी रमेश निंबाळकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. इंदापूर तहसील कार्यालयात ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. या निवडीसाठी रमेश निंबाळकर यांचा एकमेव अर्ज आल्याने ही निवड बिनविरोध झाली. सणसर हे गाव इंदापूर तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे गाव असून येथील विकास सोसायटीच्या सभासदांची संख्यादेखील मोठी आहे. या विकास सोसायटीच्या शेतकऱ्यांमार्फत लाखो रुपयांची उलाढाल होत असते. ‘‘शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून शेतकऱ्यांसाठीच शेवटपर्यंत काम करणार असून शेतकऱ्यांना पीककर्ज तसेच इतर सरकारी योजनांच्या माध्यमातून व्यवसायासाठी सोसायटीद्वारे मदत करणार आहे. तसेच सभासदांच्या विश्वासाला पात्र ठरून सर्व संचालक आणि जेष्ठ मंडळींना सोबत घेऊन काम करणार आहे,’’ असे निंबाळकर यांनी निवडीनंतर सांगितले. यावेळी सर्व संचालक मंडळ, जेष्ठ नेते मंडळी, सभासद, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
