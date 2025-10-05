कुरवलीत नदीलगत घाट बांधण्याची मागणी
उद्धट, ता. ५ ः कुरवली (ता. इंदापूर) गावातील नागरिक, तसेच महिलांना कपडे धुण्यासाठी, नीरा नदीमधील पाणी आणण्यासाठी योग्य सोय नसल्याने त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नदीलगत घाट बांधण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
येथे नीरा नदी हीच मुख्य पाण्याची सोय असून, सध्या तिथे घाट नसल्यामुळे महिलांना चिखलात उभे राहून कपडे धुवावे लागतात. गावातील महिला दररोज कपडे धुण्यासाठी नदीला जातात. कपडे धुण्यासाठी असणाऱ्या जागी चिखलाची दलदल व निसरड्या दगडामुळे महिला घसरून पडल्यामुळे जखमी झाल्या आहेत. गावची स्मशानभूमी नदीलगत असल्याने अंत्यविधी व दशक्रिया विधीसाठी अपुऱ्या जागेमुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. गावातील महिला सकाळच्या वेळी कपडे धुण्यासाठी गर्दी करतात. यावेळी पाय घसरून जखमी होण्याचे घटना वाढत आहेत. गावातील ग्रामस्थ व महिलांनी ग्रामपंचायतीकडे नदीकाठी कपडे धुण्यासाठी व दशक्रिया विधीसाठी पक्का घाट बांधून देण्याची मागणी केली आहे.
नदीकाठी घाट बांधण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद पुणे यांच्याकडे दाखल केला असून, शासन निधी मंजूर झाल्यानंतर काम तातडीने सुरू करण्यात येईल.
-राहुल चव्हाण, सरपंच, कुरवली
