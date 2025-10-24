उद्धट येथे पहाटे महिलेचे मंगळसूत्र हिसकावत ठोकली धूम
उद्धट, ता. २४ : येथील मंडलीक वस्तीत बुधवारी (ता.२२) पहाटे व्यायामासाठी गेलेल्या महिलेचे मंगळसूत्र चोरट्यांनी हिसकावून पळवून नेले. याप्रकरणी वालचंदनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सुनीता नारायण चव्हाण यांनी फिर्याद दिली आहे. उद्धट (ता. इंदापूर) येथील मंडलीक वस्ती येथील सुनीता चव्हाण या दररोज नित्यनेमाने पहाटे साडेपाच ते सहाच्या दरम्यान व्यायामासाठी बीकेबीएन रस्त्यावर चालण्यासाठी जात असतात; बुधवारीही त्या नियमितप्रमाणे व्यायामासाठी निघाल्या होत्या. मंडलिकवस्तीपासून थोडे अंतर पुढे गेले असता एक दुचाकी त्यांच्या पुढे येऊन थांबली व दोन व्यक्तींनी त्यांना हा रस्ता कुठे जातो असे विचारून त्यांच्या जवळ येऊ लागले, त्यानंतर त्या चोरट्यांनी मंगळसूत्र हातामध्ये धरून ओढले. महिलेने प्रतिकार केले असता त्यांनी तिला शस्त्राचा धाक दाखवून एक तोळे वजनाचे मंगळसूत्र चोरट्यांनी लंपास केला त्यानंतर महिलेने आरडाओरडा केला; परंतु चोरटे दुचाकीवरून अंधाराचा फायदा घेत पसार झाल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. दरम्यान, घटना घडल्यानंतर वालचंदनगरचे पोलिस निरीक्षक राजकुमार डूनगे यांनी त्वरित पोलिस संबंधित ठिकाणी पाठवले व पुढील तपास कार्य सुरू केले.
सीसीटीव्ही बंद
या ठिकाणी गावोगावचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्यामुळे तपास कार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. ग्रामपंचायतींनी मोठ-मोठे खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत; परंतु ते सर्व बंद आहेत. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची कोणतीही मदत झाली नाही, ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.