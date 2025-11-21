खडी-मातीच्या ढिगाऱ्यांनी मैदान ‘जखडले’
उद्धट, ता. २१ : मानकरवाडी (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती हायस्कूलच्या मैदानावरती रस्त्याचे काम असणाऱ्या ठेकेदाराने आपले दगड खडी माती असे साहित्य या शाळेच्या मैदानावरती मागील आठ महिन्यांपासून आणून टाकले आहे, यामुळे शाळेच्या विद्यार्थ्यांना खेळण्यास अडचण होत आहे.
श्री छत्रपती हायस्कूल भवानीनगर यांचीच भाग शाळा असलेले हे मानकरवाडी येथील हायस्कूल असून या हायस्कूलमध्ये साधारण ४५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या हायस्कूलला खूप मोठे खेळाचे मैदान असून या मैदानातून अनेक चांगले हिरे तालुका, जिल्हा, राज्य पातळीवर देखील चमकलेले आहेत. मागील मार्च महिन्यामध्ये मानकरवाडी ते जांब या रस्त्याचे काम सुरू असताना या रस्त्याच्या ठेकेदाराने शाळेच्या मैदानावरती बेकायदा मुरूम-खडी यांचे मोठमोठे ट्रक आणून ओतले त्यातील अर्धा खडी व वाळू यांचा वापर झाला; परंतु निधीअभावी हे काम एप्रिलमध्ये बंद झाले आहे. आजतागायत त्यावरती कोणतेही काम झालेले नाही. याचा परिणाम म्हणून ठेकेदाराने मैदानावरच मुरूम-खडी तशीच ठेवली असून त्याने आपले काम थांबवले. या शाळेचे मैदान वापरलेले ठिकाणी मोठमोठी वाहने तसेच रस्त्यावरील कामाच्या सामग्रीने मैदान पूर्ण उखडून गेले असून ते खेळण्याला योग्य राहिले नाही. त्यात भर म्हणून छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू असताना कारखान्याने देखील आपली शाळा आहे असे म्हणत या ठिकाणी ऊसतोड मजुरांच्या राहुट्या बांधल्या व उरलेले मैदान देखील व्यापून टाकले आहे, त्यामुळे या मैदानावर खेळताना मुलांना खूप विचार करून खेळावे लागत आहे. यावरती कारखाना प्रशासनाने आतापर्यंत त्या ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई केली नसून कदाचित त्यांना ते माहिती आहे की नाही हा देखील मोठा प्रश्न आहे.
ग्रामस्थांची मागणी
ठेकेदाराने या हायस्कूलची जागा गेली आठ महिने वापरली असून त्याची त्याने भाडे हायस्कूलला जमा करावे व आपले साहित्य या ठिकाणाहून बाजूला करावे तसेच वाहनांमुळे जे मैदानाचे नुकसान झाले आहे ते सुद्धा दुरुस्त करून द्यावे व त्याचबरोबर शाळेचे कंपाउंडच्या तारा तोडलेल्या त्यादेखील व्यवस्थित करून द्याव्यात, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
मुरूम मातीचे ढिगारे आहेत ते आम्ही लवकरात लवकर काढणार असून कारखान्याची जागा भाड्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. कारखान्याचे नियमाप्रमाणे जे काय असेल ते आपण भरू. त्याचबरोबर जांब-मानकरवाडी या रस्त्याचे देखील काम लवकरच सुरू करू.
- मच्छिंद्र आदलिंगे, ठेकेदार
