कुरवलीत विद्यार्थ्यांनी लुटला खाऊगल्लीचा आनंद
उद्धट, ता. २२ : कुरवली (ता. इंदापूर) येथील कर्मयोगी शंकरराव पाटील विद्यालयात शुक्रवारी (ता. २१) आनंद मेळाव्याच्या निमित्ताने खाऊगल्ली व बाजाराचे आयोजन केले होते. यावेळी विद्यार्थी तसेच पालकांनी विविध खाद्यपदार्थांवर यथेच्छ ताव मारत खाऊगल्लीचा आनंद लुटला.
विद्यार्थ्यांचे व्यवहार ज्ञान वाढून त्यांना वजन मापाची ओळख व्हावी. वस्तू देवाणघेवाणीतून मार्केटिंग कौशल्य आत्मसात व्हावे, हा या मेळाव्याचा उद्देश होता. यावेळी सरपंच राहुल चव्हाण, युवा उद्योजक अभिजित माने, ग्रामपंचायत सदस्य संतोष कदम, ॲड. वैभव राऊत यांच्या हस्ते मेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात आले. खाऊगल्लीत पाणीपुरी, थालीपीठ, भेळ, गुलाबजाम, इडली, वडापाव, व्हेज मंचुरियन, वडापाव अशा विविध पदार्थांचे एकूण ४७ स्टॉल्स लावण्यात आले होते. तसेच, प्राथमिक विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या पालेभाज्या, फळभाज्या, फळे विक्रीसाठी आणली होती. याप्रसंगी जवळपास ९३ हजार रुपयांची उलाढाल झाली असल्याचे प्राचार्य गणेश घोरपडे यांनी सांगितले.
