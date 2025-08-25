ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने बऱ्हाणपूर येथे विविध उपक्रम
उंडवडी, ता. २५ : बऱ्हाणपूर (ता. बारामती) येथे ज्येष्ठ नागरिक वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून ज्येष्ठ नागरिक संघ व ग्रुप ग्रामपंचायत बऱ्हाणपूर, नेपतवळण यांच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात आले. या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करत असलेल्या व्यक्तींना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
यावेळी ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष लक्ष्मण चांदगुडे, उपाध्यक्ष रतन मोरे, सरपंच बाळासाहेब चांदगुडे, खजिनदार रोहिदास चांदगुडे, सदस्य जयसिंग वाबळे, बाळासाहेब गवळी, प्रकाश गवळी, शकुंतला चांदगुडे, चंद्रकला आहेरकर, हरिश्चंद्र चांदगुडे, दशरथ भिसे, वसंत गवळी यांच्यासह ज्येष्ठ नागरिक संघाचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ व विद्यार्थी उपस्थित होते.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्हा परिषद शाळेतील ६० गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच, जयसिंग वाबळे यांच्या वतीने २० ज्येष्ठांना आधार काठ्यांचे वाटप करण्यात आले. उंडवडी कडेपठारचे उपसरपंच समीर बनकर यांना पर्यावरण क्षेत्रातील कार्याबद्दल वृक्ष मित्र पुरस्कार, राम गवळी यांना सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार, शकुंतला चांदगुडे यांना सामाजिक कार्यकर्त्या पुरस्कार, आशाबाई चांदगुडे यांना आदर्श अंगणवाडी सेविका पुरस्कार देण्यात आले. सन्मान चिन्ह, प्रशस्तिपत्र, शाल श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते.
