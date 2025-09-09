बारामतीच्या जिरायती भागातील पशुधनांस नवसंजीवनी
उंडवडी, ता. ९ : बारामती तालुक्याच्या जिरायती भागात लंपी स्कीन डिसीजवर यशस्वी नियंत्रण मिळवण्यात पशुधन आरोग्य विभागाला यश आले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पशुधनाला त्रास देणारा हा आजार आता पूर्णपणे आटोक्यात आला आहे. दरम्यान, दुधाचे दर प्रती लिटर तीन रुपयांनी वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हसू फुलले आहे.
गेल्या महिन्याभरात उंडवडी सुपे परिसरातील सोनवडी सुपे, उंडवडी कडेपठार, जराडवाडी या गावांमध्ये लंपीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला होता. या आजारामुळे काही गाई-कालवडी दगावल्याने शेतकरी हवालदिल झाले होते. पशुधनातील घट व घसरलेले दूधदर या दुहेरी संकटामुळे शेतकरी चिंतेत होते. या पार्श्वभूमीवर उंडवडी सुपे येथील पशुधन पर्यवेक्षक डॉ. महेंद्र सरोदे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष उपचार व लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. गावोगावी जाऊन पशुधनाची तपासणी, औषधोपचार व लसीकरण या उपक्रमांमुळे लंपीवर नियंत्रण मिळाले. शेतकऱ्यांच्या सहकार्यामुळे ही मोहीम यशस्वी झाली. परिणामी जिरायती भाग आता लंपीमुक्त झाल्याची खात्री शेतकऱ्यांना पटली आहे.
आमचे पशुधन आता पूर्णपणे सुरक्षित आहे. लसीकरणामुळे गाई-कालवडींना नवसंजीवनी मिळाली. त्यातच दूध दर वाढल्याने आर्थिक दिलासा मिळतो आहे. तसेच शेतात चारा देखील उपलब्ध होत आहे.
- हारुण सय्यद, शेतकरी
गाई-कालवडींच्या वाढल्या किमती
लंपी आजार आणि घसरलेले दूध दर यामुळे गेल्या काही दिवसांत गाई-कालवडींच्या किमती कमी झाल्या होत्या. मात्र गेल्या आठवड्यात दूधदरात झालेली वाढ आणि लंपीवर नियंत्रण मिळाल्यामुळे पशुधनाच्या किमती पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.
