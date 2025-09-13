कारखेल-सोनवडी सुपे रस्त्याचे काम वेगात
उंडवडी, ता. १३ : कारखेल (ता. बारामती) ते सोनवडी सुपे या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या कामाला वेगात सुरवात झाली आहे. या रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून तब्बल ५ कोटी ७० लाख ९१ हजार रुपये निधी मंजूर झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
पूर्वी हा रस्ता अरुंद व डांबरीकरणाचा होता. गेल्या दोन-तीन वर्षांत तो पूर्णपणे उखडून खड्डेमय झाला होता. पावसाळ्यात चिखल व पाणथळ भागांमुळे वाहतूक ठप्प होत होती. शेतकरी, विद्यार्थी तसेच नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.
या कामाची सुरुवात दोन महिन्यांपूर्वी झाली असून पावणे चार किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता डी.पी.जे.-ए.व्ही.टी. इन्फ्रा (संयुक्त) या बांधकाम संस्थेमार्फत तयार करण्यात येत आहे. दर्जा टिकवण्यासाठी व देखभाल दुरुस्तीसाठी पुढील दहा वर्षांच्या ३४. ३४ लाख रुपये वेगळा निधी मंजूर केला आहे.
‘‘सध्या रस्त्याचे रुंदीकरण, दोन्ही बाजूंच्या साइड पट्ट्या भरणे, पूल बांधणी अशी प्राथमिक कामे सुरू आहेत. पहिल्या टप्यांत रस्त्याचे रुंदीकरण करून साइडपट्ट्या भरण्यात येत आहेत. लवकरच हा रस्ता सिमेंट काँक्रिटीकरणात दर्जेदार व मजबूत होणार आहे.’’ अशी माहिती मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेचे शाखाअभियंता नितीन शेडगे यांनी दिली.
याबाबत सोनवडी सुपे येथील शेतकरी शहाजी पवार म्हणाले की, काँक्रिट रस्ता झाल्यानंतर शेतीमाल वाहतूक, विद्यार्थ्यांचा प्रवास आणि आपत्कालीन सेवा अधिक सुलभ होतील. पावसाळ्यातील खड्डे व चिखलाचा त्रास कायमचा संपणार आहे. हा रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर कारखेल, सोनवडी सुपे आणि परिसरातील गावांचा दळणवळणाचा प्रश्न सुटून ग्रामीण विकासाला नवी गती मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.