उंडवडी- खंडोबानगर रस्त्यावर साचले पाणी
उंडवडी, ता. २२ : उंडवडी कडेपठार (ता. बारामती) येथील खंडोबानगर परिसरातील मुख्य रस्त्यावर पावसाचे पाणी साचून राहत असल्याने विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. गावठाण भागातील या रस्त्यावर वारंवार पाणी साठल्यामुळे रस्त्याची पृष्ठभाग उखडून खड्डेमय झाला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात वाहनचालकांसह पायी जाणाऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे.
मुख्य चौकात पावसाचे पाणी साचून राहिल्याने पाणी दूषित होऊन परिसरात दुर्गंधी पसरते. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दररोज पाणी तुडवत जावे लागते, तर वृद्ध व महिलांना ये- जा करणे कठीण झाले आहे.
याबाबत माजी सरपंच भरत बनकर म्हणाले की, ‘‘या रस्त्याची दुरवस्था नवी नाही. पावसाळा सुरू झाला की येथे पाणी साचतेच. नागरिकांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही ग्रामपंचायतीकडून अद्याप ठोस उपाययोजना झालेली नाही. पावसाचे पाणी तुंबू नये यासाठी पक्के गटार आणि नाले बांधणे हीच कायमस्वरूपी उपाययोजना आहे. पंचायत प्रशासनाने तातडीने याकडे लक्ष देऊन काम सुरू करावे.’’
याबाबत सरपंच रूपाली जराड म्हणाल्या की, ‘‘येथील रस्त्याचे अंदाजपत्रक करण्यात आले आहे. लवकरच ते काम मार्गी लागेल.’’
