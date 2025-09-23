निधी मंजूर होऊनही कामाचा खोळंबा
उंडवडी, ता. २३ : जराडवाडी (ता. बारामती) हद्दीत येणाऱ्या पेरूचा मळा- शिर्सुफळ या सुमारे एक किलोमीटर रस्त्याचे काम तीन दशके रखडले आहे. या रस्त्यासाठी अखेर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुणे जिल्हा परिषदेच्या राष्ट्रपती प्राथमिकता योजनेतून २० लाखांचा कार्यान्वय आदेश मंजूर झाला. मात्र, प्रत्यक्ष काम आजतागायत सुरू झालेले नाही.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, रस्ता करण्यासाठी लागणाऱ्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या सह्या घेऊन प्रस्ताव सादर केला होता. पण केवळ दोन–तीन शेतकऱ्यांच्या आक्षेपामुळे काम अडले असून तहसील प्रशासन व ग्रामपंचायत कोणताही ठोस निर्णय घेत नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
पावसाळ्यात या मार्गावर चिखल व पाणी साचल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. चारचाकी तर सोडाच, पावसात दुचाकीही घरातच ठेवावी लागते, अशी स्थिती असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. पेरूचामळा येथे सुमारे १५० लोकसंख्या असून, हा रस्ता या भागासाठी एकमेव मुख्य मार्ग आहे.
जिल्हा परिषदेकडून १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार सहा महिन्यांत काम पूर्ण करणे बंधनकारक असून, १२ महिन्यांचा दोषदायित्व कालावधी आहे. तरीही काम सुरू न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप पसरला आहे. त्यांनी तहसीलदार व जिल्हा परिषदेला वारंवार लेखी तक्रारीही केल्या आहेत. याबाबत ग्रामस्थ मयूर जराड म्हणाले, ‘‘निधी मंजूर असूनही कामाचा खोळंबा होत असल्याने आमचा संयम संपत चालला आहे.’’
या रस्त्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करून २० लाख रुपये निधी मंजूर करून घेतला आहे. मात्र, काही शेतकरी संमती देत नसल्याने काम थांबले आहे. सर्वांच्या सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
- रत्नदीप जराड, सरपंच
