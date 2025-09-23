उंडवडीत वीजरोहित्राला वेलींचा विळखा
उंडवडी, ता. २३ : उंडवडी सुपे (ता. बारामती) परिसरातील संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गालगत बसविण्यात आलेल्या वीजरोहित्रावर वेलींनी अक्षरशः जाळे निर्माण केले आहे. यामुळे केवळ महामार्गावरील पथदिवेच नव्हे, तर शेजारील लोकवस्तीला होणाऱ्या वीजपुरवठ्यावरही धोका निर्माण झाला आहे.
महावितरण कंपनीने नुकतेच उभारलेले हे रोहित्र रस्त्यालगत असल्याने सर्वांच्या नजरेस पडत. तरीदेखील संबंधित विभागाकडून साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत वेलांची वाढ वेगाने होत असल्याने वीजवाहिन्यांना त्यांचा स्पर्श होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शॉर्टसर्किट होऊन वीजपुरवठा खंडित होण्याबरोबरच घरगुती उपकरणांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच अपघाताचीही शक्यता आहे. महावितरणने तातडीने लक्ष घालून वेलांची छाटणी करावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.
02999
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.