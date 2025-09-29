सिमेंटच्या बंदिस्त जलवाहिनीसाठी जळगाव सुपे येथे २५ लाख मंजूर
उंडवडी, ता. २७ : जळगाव सुपे (ता. बारामती) हद्दीतील भोसले तलाव ते शिरसाई उजवा कालवा वितरिका क्रमांक आठ येथे बंदिस्त सिमेंट-काँक्रिट जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून २५ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत.
या निधीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तहसीलदार गणेश शिंदे यांनी विशेष पाठपुरावा केला होता.
कामाचा प्रारंभ बारामती दूध संघाचे माजी चेअरमन अनिल जगताप आणि उद्योजक रामचंद्र जगताप यांच्या हस्ते नुकताच झाला. यावेळी माजी सरपंच लक्ष्मणराव जगताप, सामाजिक कार्यकर्ते कैलास जगताप, जवळेश्वर पाणी वापर संस्थेचे अध्यक्ष विठ्ठल जगताप, रामभाऊ जगताप, बाबा खोमणे, दादासो जगताप, अकबर मुजावर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
भोसले पाझर तलाव परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प वरदान ठरणार आहे. शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे पाणी सोडताना आधी बागायती जमिनीचे नुकसान होत असल्याने पाणी सोडणे अडचणीचे ठरत होते. ४०० मीटर लांबीची, ६०० एम.एम. व्यासाची सिमेंट-काँक्रिट जलवाहिनी जमिनीतून गाडल्यामुळे आता तलावात पाणी सुटण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
03009
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.