शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण
उंडवडी, ता. ४ : बारामती तालुक्यातील जिरायती भागातील शेतीसाठी वरदान ठरणाऱ्या शिरसाई उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत कालवे बंद करून बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली उभारणीसाठी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षणाचे काम वेगात सुरू आहे. यामुळे जलवाहिनी टाकण्यासाठी आवश्यक असलेले मोजमाप, भूभागाचा उतार व कालव्याची रचना अभ्यासणे अधिक सुलभ होणार आहे.
ड्रोन सर्वेक्षणामुळे पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत वेळ आणि खर्चाची मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार असून, योजनेच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला. या माध्यमातून कालव्यात जलवाहिनी करून शेतकऱ्यांना नियोजित वेळेत आवश्यक तेवढे पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या सर्वेक्षणाचे काम पुणे येथील एडी इंजिनिअरिंग संस्थेला काम मिळाले आहे.
या योजनेतून शिर्सुफळ डावा-उजवा कालवा आणि शिरसाई डावा-उजवा कालवा यांच्या माध्यमातून शिर्सुफळ, साबळेवाडी, गाडीखेल, उंडवडी सुपे, कारखेल, सोनवडी सुपे, जळगाव सुपे, अंजनगाव, जराडवाडी, उंडवडी कडेपठार, गोजुबावी, बऱ्हाणपूर आदी गावांतील शेतकऱ्यांना योजनेचे पाणी जलवाहिनीद्वारे शेतीला मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकू लागले आहे.
ड्रोनच्या साहाय्याने सर्वेक्षण झाल्यामुळे काम अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होईल. आतापर्यंत सुमारे ८० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम पुढील चार-पाच दिवसांत पूर्ण होईल.
- हनुमंत बिराजदार, अधिकारी, एडी इंजिनिअरिंग एजन्सी
