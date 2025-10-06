नारोळीतील खूनप्रकरण उघडकीस
उंडवडी, ता. ६ : सुपे (ता. बारामती) पोलिस ठाण्याच्या पथकाने नारोळी येथील खून प्रकरण उघडकीस आणत कर्नाटक राज्यातून फरार आरोपीस शिताफीने अटक केली आहे. मृतदेह मुरुमाच्या ढिगाऱ्याखाली पुरून ठेवलेल्या या प्रकरणाने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती.
याबाबत सुपे ठाण्याचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोजकुमार नवसरे यांनी सांगितले की, गणेश शंकर चव्हाण (वय ४९, रा. आंद्रफळी, ता. शिराटी, जि. गदग, सध्या रा. नारोळी, ता. बारामती) हे बेपत्ता झाल्याची तक्रार २४ सप्टेंबर २०२५ ला दाखल झाली होती. तपासादरम्यान माहिती मिळाली की, नारोळी येथे छाया रमेश महाडीक यांच्या बांधकाम सुरू असलेल्या फार्महाऊस परिसरात मुरुमाच्या ढिगाऱ्याखालून दुर्गंधी येत आहे. पोलिस पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली असता मुरुमाखाली पुरलेला अनोळखी पुरुष मृतदेह आढळला. नातेवाइकांना बोलावून तपास केला असता तो मृतदेह गणेश शंकर चव्हाण याचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. प्राथमिक तपासात नागराज ऊर्फ नागेश विरूपक्षाअप्पा गडियप्पनवर (वय ३४, रा. असुंडी, ता. राणेबेन्नूर, जि. हावेरी, कर्नाटक) याने कोणत्यातरी वैयक्तिक कारणावरून चव्हाण याचा खून करून मृतदेह मुरुमाखाली गाडल्याचे निष्पन्न झाले. फिर्यादी पोलिस कर्मचारी रूपेश साळुंखे यांच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी दोन स्वतंत्र पथके रवाना करण्यात आली. तांत्रिक माहिती व गोपनीय सूत्रांच्या आधारे आरोपी राणेबेन्नूर येथे असल्याचे समजल्याने पोलिस उपनिरीक्षक जिनेश कोळी यांच्या पथकाने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने आरोपीला शिताफीने ताब्यात घेतले. आरोपीने चौकशीत गुन्ह्याची कबुली दिली असून त्यास शुक्रवारी (ता. ३) अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्यास कोठडी सुनावली आहे. पुढील तपास जिनेश कोळी करत आहेत.
