भैरवनाथ विद्यालयाचे तालुकास्तरीय यश
उंडवडी, ता. १० : उंडवडी कडेपठार (ता. बारामती) येथील श्री भैरवनाथ जनसेवा विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी तालुका क्रीडा स्पर्धेत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. या स्पर्धा क्रीडा व युवक संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, पुणे यांच्या वतीने २०२५-२६ या वर्षासाठी माळेगाव येथे पार पडल्या.
विजेत्या विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिक्षक संजय घुले व रवींद्र वाडते, मुख्याध्यापक वल्लभ चौधरी यांचे मार्गदर्शन लाभले. या यशाबद्दल श्री भैरवनाथ शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष अशोक साळुंके, सचिव सतीश जराड आदींनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
वयोगटनिहाय विजेते -
१७ वर्षे वयोगट (मुले) : ४०० मीटर अडथळा शर्यत - परवेज पटेल (प्रथम), प्रसाद काळे (द्वितीय).
१०० मीटर अडथळा शर्यत - सार्थक डेरे (द्वितीय), शंतनू जराड (तृतीय).
१४ वर्षे वयोगट (मुली) : ८० मीटर अडथळा शर्यत - काजल जराड (द्वितीय), सायली जराड (तृतीय).
४०० मीटर धावणे - अंजली साळुंके (तृतीय).
१७ वर्षे वयोगट (मुली) : लांब उडी - किरण गोलांडे (द्वितीय).
१०० मीटर अडथळा शर्यत - किरण गोलांडे (तृतीय).
