ड्रोनने उसावर कीटकनाशकांची फवारणी
उंडवडी, ता. १४ : बारामती तालुक्याच्या जिरायती पट्ट्यात ऊस पिकावर पांढरा लोकरी माव्याचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. सोनवडी सुपे परिसरातील शेतकरी आता पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कीटकनाशकांची फवारणी करत असून, त्यातून वेळ, श्रम आणि खर्चात मोठी बचत होत आहे.
उंडवडी सुपे, सोनवडी सुपे, कारखेल, उंडवडी कडेपठार, जळगाव सुपे, खराडेवाडी, गोजुबावी, बऱ्हाणपूर व साबळेवाडी परिसरात ऊस लागवडीचे क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत बहुतांश शेतकऱ्यांनी उसाची नवीन लागवड केली आहे.
ढगाळ वातावरण आणि अधूनमधून पडणारा पाऊस यामुळे यंदा माव्याचा प्रादुर्भाव अधिक तीव्र झाला आहे. वाढलेल्या उसात पारंपरिक पद्धतीने पाटीवरून पंप घेऊन फवारणी करणे अवघड ठरत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी ड्रोनचा पर्याय स्वीकारला आहे.
ड्रोन फवारणीमुळे औषधांचा प्रमाणबद्ध वापर होतो, तसेच वेळ, मजूर व खर्चातही बचत होते. सोनवडी सुपे येथील शेतकरी सुलोचना मोरे, ओंकार मोरे व संतोष मोरे यांनी नुकतीच उसावर ड्रोनद्वारे फवारणी करून घेतली.
“आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ऊस पिकाचे संरक्षण अधिक सुलभ व परिणामकारक झाले आहे,” असे सोनवडी सुपे येथील शेतकरी संतोष मोरे यांनी सांगितले.
03048
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.