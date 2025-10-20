उंडवडी कडेपठारला भरदिवसा घरफोडी
उंडवडी, ता. २० : उंडवडी कडेपठार (ता. बारामती) येथील तळपट्टी येथील अशोक श्रीरंग जराड यांच्या घरात भरदिवसा चोरीची घटना सोमवारी (ता. २०) दुपारी दोनच्या दरम्यान घडली. चोरट्यांनी घराचे कुलूप आणि कोयंडा तोडून आत प्रवेश करत लोखंडी कपाट फोडले व घरातील २४ हजार रुपये रोकड, तसेच सुमारे एक तोळे सोन्याचे दागिने, असा ऐवज लंपास केला.
घटनेच्या वेळी घरमालक जराड शेतात मका तोडणीच्या कामासाठी गेले होते. या दरम्यान चोरट्यांनी संधी साधून चोरी केली. परिसरातील नागरिकांच्या सांगण्यानुसार, तोंड बांधलेले तीन चोर युनिकॉर्न दुचाकीवरून घटनास्थळावरून निघून जाताना दिसले. चोरीची माहिती मिळताच बारामती तालुका पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून, पुढील तपास सुरु आहे.
