जराडवाडी परिसरात उषा ॲग्रो फाउंडेशनतर्फे वृक्षारोपण
उंडवडी, ता. १० : मातृभूमीपासून दूर असलो तरी तिच्यावरील आपुलकी कधीच कमी होत नाही, याच भावनेतून जराडवाडी (ता. बारामती) हद्दीतील बनवाडी येथील खोरे वस्ती- चिंचबन परिसरात उषा ॲग्रो फाउंडेशनतर्फे तब्बल २०० देशी रोपांचे वृक्षारोपण करण्यात आले. या उपक्रमाचा प्रारंभ सरपंच रत्नदीप जराड यांच्या हस्ते झाला.
फाउंडेशनचे अध्यक्ष अतुल जिवराज खोरे हे सध्या ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाले असून, त्यांनी तेथील नागरिकत्व प्राप्त केले आहे. तरीदेखील त्यांनी आपल्या गाव आणि मातृभूमीबद्दल असलेले प्रेम वृक्षलागवड आणि सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून जपले आहे. परदेशात राहूनही आपल्या मातीत योगदान देता येते, हे त्यांनी या उपक्रमातून दाखवून दिले आहे.
रोपांच्या संगोपनासाठी ठिबक सिंचन व्यवस्था केली असून, वन्यजीवांपासून रोपांचे संरक्षण व्हावे म्हणून, कुंपणाचीही सोय केली आहे. या प्रसंगी जराडवाडी व उंडवडी कडेपठार ग्रामपंचायतीचे सदस्य, आजी- माजी सरपंच, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना अध्यक्ष खोरे म्हणाले की, ‘‘प्रत्येकाने एक झाड लावून त्याचे संगोपन करणे ही आजच्या पिढीची जबाबदारी आहे.’’
कार्यक्रमाचे निमंत्रक सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिवराज खोरे यांनी पर्यावरणाविषयी प्रेरणादायी विचार मांडले, तर सूत्रसंचालन विशाल जराड यांनी केले.
सामाजिक बांधिलकी जपत फाउंडेशनतर्फे येथील स्मशानभूमीत सुशोभीकरण व स्वच्छता अभियानही राबविण्यात आले. येथे २० चिंचेची रोपे लावून त्यांना ठिबक सिंचनाची सोय केली आहे. तसेच, फाउंडेशनतर्फे २००० लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी व तीन बाके भेट देण्यात आली आहेत. तसेच, परिसरात मुरूम टाकून सपाटीकरणाचे कामही पूर्ण केले आहे.
03120
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.