बऱ्हाणपूरच्या महाविद्यालयात रस्ता सुरक्षा जनजागृती, शपथ
उंडवडी, ता. २१ : बऱ्हाणपूर (ता. बारामती) येथील डेलोनिक्स सोसायटीच्या फार्मसी महाविद्यालयात रस्ता सुरक्षा सप्ताहानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी रस्ता सुरक्षा जनजागृती व शपथ कार्यक्रम घेण्यात आला.
रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता विद्यार्थ्यांमध्ये वाहतूक नियमांबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. यावेळी विद्यार्थ्यांना रस्ते अपघातांची कारणे, वाहतूक नियमांचे पालन, हेल्मेट व सीटबेल्टचे महत्त्व तसेच सुरक्षित पादचारी वर्तन याबाबत माहिती देण्यात आली.
या कार्यक्रमात प्रा. मयूर सोनार यांनी मार्गदर्शन केले. चुकीच्या बाजूने वाहन चालवणे, वेगमर्यादा ओलांडणे, वाहन चालवताना मोबाइलचा वापर, दुचाकीवर तिघे बसणे यांसारख्या धोकादायक सवयींमुळे होणाऱ्या अपघातांबाबत त्यांनी उदाहरणांसह माहिती दिली. विद्यार्थ्यांनी स्वतः वाहतूक नियमांचे पालन करून इतरांनाही रस्ता सुरक्षेबाबत जागरूक करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
कार्यक्रमासाठी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. राजेंद्र पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण बावकर यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य केले. यानंतर विद्यार्थ्यांकडून रस्ता सुरक्षा शपथ घेण्यात आली. वाहन चालवताना वाहतूक नियमांचे पालन करणे, मोबाइलचा वापर टाळणे, हेल्मेट व सीटबेल्टचा वापर करणे तसेच स्वतःसह इतरांचे प्राण सुरक्षित राखण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला. कार्यक्रमास शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
