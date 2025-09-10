लोणी येथील उपसरपंचांचा राजीनामा
उरुळी कांचन, ता. १० : लोणी काळभोर (ता. हवेली) ग्रामपंचायतचे विद्यमान उपसरपंच गणेश कांबळे यांनी त्यांच्याच पॅनेलवर गंभीर आरोप केला व उपसरपंचपदाचा राजीनामा सरपंच राहुल काळभोर यांच्याकडे बुधवारी (ता. १०) सुपूर्त केला.
याप्रसंगी ग्रामविकास अधिकारी एस. एम. गवारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक प्रशांत काळभोर, सदस्य राजाराम काळभोर, माजी उपसरपंच राजेंद्र काळभोर , माजी सदस्य पांडुरंग केसकर, माजी उपसरपंच अण्णासाहेब काळभोर, सचिन काळभोर, नितीन जगताप आदी उपस्थित होते.
गेल्या दोन महिन्यापूर्वी झालेल्या सरपंच पदाच्या निवडीदरम्यान मतदानात सत्ताधारी पॅनलमधील एका सदस्याने विद्यमान सरपंच राहुल काळभोर यांच्या गटाला मत दिल्याने सरपंचपदी १७ पैकी नऊ मताने राहुल काळभोर यांची सरपंचपदी निवड झाली होती. त्या घटनेचा राग मनात धरून माझ्या गटातील काहीजण मला मानसिक त्रास देत आहेत. लोणी काळभोर येथे व्यवसायासाठी ग्रामपंचायत बांधणार असलेल्या गाळ्यांसाठी मी माझ्या कुटुंबीयांचे सोने गहाण ठेऊन पाच लाख रुपये ही रक्कम जमा केली होती. त्यासाठी लागणारे शासकीय चलन भरून पीएमआरडीकडे त्याबाबत परवानगी घेऊन देखील मला कोणत्याही प्रकारचे दुकान किंवा मी दिलेल्या रकमेचा परतावा मिळाला नसल्याने मी आणि माझे कुटुंब मानसिक तणावात आहोत. म्हणून मी उपसरपंच पदाचा राजीनामा देत असल्याचे विद्यमान उपसरपंच गणेश कांबळे यांनी सांगितले.
