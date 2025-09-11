हवेली तालुक्यातील ग्रामसेवकांना मार्गदर्शन
उरुळी कांचन, ता. ११ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत हवेली तालुक्यातील ग्रामसेवक कार्यशाळेचे आयोजन डॉ. आंबेडकर भवन पुणे येथे मंगळवारी (ता. ९) केले होते.
या कार्यशाळेचे उद्घाटन आमदार बापूसाहेब पठारे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी हवेली तालुका गटविकास अधिकारी शेखर शेलार, हवेली तालुका आरोग्य अधिकारी सुरेश गोरे, उपअभियंता संजय गित्ते, निरंजन जाधव, गजानन नारकर, तसेच हवेली तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, केंद्राचालक, ग्राम महसूल अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना हवेली तालुका गटविकास अधिकारी शेलार म्हणाले की, ‘‘शासनाने अभियानाची निश्चित केलेली सप्त सूत्री घटक विषद करावा. या अभियानाचा १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ हा कालावधी आहे. या कालावधीत १७ सप्टेंबर या दिवशी प्रभावी ग्रामसभा घ्यावी, गुणांकन तक्त्याचा सखोल अभ्यास करून सद्य:स्थितीत असणाऱ्या त्रुटींची पूर्तता अभियान कालावधीत करून जास्तीत जास्त बक्षीसे मिळवावीत.’’
या कार्यशाळेला राज्य समन्वयक अनिल बगाटे यांनी अभियान कालावधीत करावयाच्या कामकाजाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. यावेळी अंकुश कोतवाल, सुधाकर गायकवाड, तानाजी चौधरी, गुंफा इंगळे आणि ग्रामविकास अधिकारी सविता भुजबळ यांनी मनोगत व्यक्त केले.
कार्यशाळेचे नियोजन विस्तार अधिकारी विद्याधर ताकवणे, जयश्री बेनके, अब्दुल्ला मुल्ला, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी तुषार कांबळे, इतर अधिकारी व कर्मचारी यांनी केले होते. विस्तार अधिकारी शिरीष मोरे यांनी सूत्रसंचालन, तर सहाय्यक गट विकास अधिकारी शिवाजी नागवे यांनी आभार केले.
