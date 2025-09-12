वाडेगाव- गोतेमळा रस्त्याची दुरवस्था
उरुळी कांचन, ता. १२ : केसनंद- वाडेगाव- गावडेवाडी- गोतेमळा-अष्टापूर ते हिंगणगाव रस्त्यालगत असणाऱ्या वाडेगाव ते गोतेमळा दरम्यानच्या रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झालेली आहे. या रस्त्यावर सर्वत्र खड्डे पडल्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालविताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून रस्त्याच्या डागडुजीचे कोणत्याही प्रकारचे काम झालेले नसल्याने हवेली तालुका राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस उपाध्यक्ष मानसिंग गावडे यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
वाडेगाव- बिवरी- गोतेमळा रस्त्यावर मोठे खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे अनेक अपघात देखील झाले आहेत. या रस्त्यावर अनेकवेळा निधी पडलेला होता. मात्र, काही राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार दुरुस्ती करून विशिष्ट ठिकाणीच वारंवार दुरुस्ती करून घेतल्याचा प्रकार घडला आहे. तसेच, केसनंद (ता. हवेली) गावात एकाच रस्त्याला वर्षात दोनवेळा दुरुस्त केला आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या कामावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आलेला निधी ठराविक अंतरातच वेळोवेळी व वारंवार वापरला गेला आहे. पूर्ण रस्त्याची दुरुस्ती होणे अपेक्षित असताना वाडेगाव- गोतेमळा या मधल्या टप्प्यात दुरुस्तीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप गावडे आणि ग्रामस्थांनी केला आहे. तसेच, या रस्त्याची चौकशी माहिती अधिकारातर्गत करणार असल्याचे गावडे यांनी म्हटले आहे.
याबाबत गावडे यांनी सांगितले की, हा रस्ता जेव्हापासून झालाय तेव्हापासून याच्यावर दुरुस्ती काम झालेले नाही. केसनंद हद्दीमध्ये वाडेबोल्हाई आणि अष्टापूर- हिंगणगावच्या हद्दीमध्ये रस्ता वारंवार दुरुस्त झाला आहे. मात्र, काही पुढाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आणि त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे रस्त्याच्या ठराविक भागामध्ये आजपर्यंत दुरुस्ती झाली नाही. ती दुरुस्ती लवकरात लवकर करावी. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याकडे वेळोवेळी विनवणी करून देखील त्यांनी उडवाउडवीची उत्तर दिली आहेत.
रस्ता दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष
केसनंद- वाडेगाव- गावडेवाडी- गोतेमळा- अष्टापूर ते हिंगणगाव हद्दीतील हा रस्ता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील आहे. केसनंद हद्दीतून निघणारा हा रस्ता पुढे हिंगणगाव येथे संपतो. अंदाजे १० ते १२ किलोमीटरचा हा रस्ता आहे. या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ठराविक ठिकाणीच निधी उपलब्ध होत आहे. वाडेगाव पूर्वेपासून ते बिवरी गोतेमळा दरम्यान नव्याने रस्ता झाल्याने हा रस्ता सध्या दुर्लक्षित आहे. रहदारी कमी असल्याने याठिकाणी निधी उपलब्ध केला जात नाही. ज्या भागातून लोकप्रतिनिधींची ये- जा असते त्याच रस्त्याचा भाग दुरुस्त केला जात आहे.
त्या भागातील पुढारी दबाव अथवा राजकीय हस्तक्षेप असा काही प्रकार नाही. ज्या भागात निधी मंजूर झाला आहे, त्या भागातील काम करत आहोत. रस्ता हा १५ किलोमीटरचा असेल आणि निधी फक्त १ किलोमीटर रस्त्यासाठी आला असेल तर तेवढेच काम आम्हाला करावे लागते. टप्याटप्याने काम केल्याने पूर्वी केलेल्या रस्त्याला खड्डे पडले असतील तर याबाबतचा प्रस्ताव पुढे अधिकाऱ्यांना पाठवून देऊ. मग त्यावर निर्णय होईल. तो अमलात आणला जाईल.
- संजय गिते, उप अभियंता, पंचायत समिती हवेली
