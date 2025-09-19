भवरापूरमध्ये दोन गटांत मारहाण
उरुळी कांचन, ता. १९ : शेतात विजेचा खांब उभारण्यावरून दोन गटांत झालेल्या वादातून एकमेकांना जातिवाचक शिवीगाळ करत मारहाण केल्याची घटना भवरापूर गावच्या हद्दीतील स्मशानभूमी एसएस ॲग्रो कंपनी रस्त्यासमोर गुरुवारी (ता. १९) दुपारी एकच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात एकमेकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
निर्भय राजेंद्र कांचन (वय २९, रा. गडकरी वस्ती, उरुळी कांचन, ता.हवेली) आणि आदित्य बसवराज पात्रे ( वय २०, रा. बगाडे मळा, उरुळी कांचन, ता. हवेली ) या दोघांनी एकमेकांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. उरुळी कांचन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उरुळी कांचन गावच्या हद्दीतील स्मशानभूमीजवळ शेत जमिनीवर (गट नंबर १११३) सुभाष बगाडे (रा. बगाडे मळा, उरुळी कांचन, ता. हवेली) हे त्यांचे कामगार येऊन विजेचा खांब उभारत होते. यावर निर्भय राजेंद्र कांचन यांनी ''तुम्ही आमच्या शेतात विजेचा खांब उभा करू नका, असे म्हणाले. यावर बगाडे यांनी कामगारांसह शिवीगाळ करत निर्भय कांचन यांना दमदाटी केली. त्यानंतर निर्भय कांचन आणि त्यांचा मामेभाऊ निशांत अंकुश कोतवाल दोघे दुचाकीवरून भवरापूरकडे जात असताना सातुबाई मंदिराजवळ सुभाष बगाडे आणि इतर तीन व्यक्तीनी कांचन यांना दुचाकीवरून खाली ओढून बेकायदेशीर गर्दी जमाव जमवून शिवीगाळ दमदाटी करून हाताने मारहाण करत ढकलून दिले. तसेच उरुळी कांचन गावच्या हद्दीत बगाडे मळा पाटी रस्त्यावर राजेंद्र जालिंदर कांचन त्यांचे नातेवाईक कोतवाल आणि इतर चार अनोळखी नातेवाईक यांनी बेकायदा जमाव जमवून प्रशांत अशोक टिळेकर, विक्रांत आबाजी बगाडे, सुवास घोडके, कदम बगाडे (सर्व रा. बगाडे मळा, उरुळी कांचन, ता. हवेली) यांना ''आमच्या जमिनीच्या जवळ विजेचा खांब लावायला का आला होता'', या कारणावरून दगडाने मारहाण करून जातिवाचक शिवीगाळ दमदाटी करून जीवे मारण्याची धमकी दिली, असे दोन्ही तक्रार अर्जात नमूद केले आहे.
