उरुळीत ‘ऊस एकरी १०० टन’ ॲपचे अनावरण
उरुळी कांचन, ता. २२ : शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनात वाढ साधता यावी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता यावा यासाठी कोर्ड्झ टेक्नॉलॉजी या आयटी कंपनीने विकसित केलेल्या ऊस एकरी १०० टन’ या मोबाईल ॲपचे अनावरण उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील डॉ. मणिभाई देसाई पतसंस्थेतील सभागृहात शनिवारी (ता. २०) करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाचे माजी संचालक दिलीप झेंडे यांच्या हस्ते ॲपचे अनावरण करण्यात आले.
कोर्ड्झ टेक्नॉलॉजीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दयानंद बनसोडे यांच्या संकल्पनेतून हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे. यावेळी बोलताना झेंडे म्हणाले, "शेतकऱ्यांनी या ॲपचा जास्तीत जास्त वापर करून ऊस उत्पादनात वाढ साधावी. हे ॲप उपयुक्त, किफायतशीर असून आधुनिक शेतीसाठी मार्गदर्शक ठरेल. याप्रसंगी डॉ. मणिभाई देसाई पतसंस्थेचे रामदास चौधरी, देविदास टिळेकर, सुभाष साठे, पोपट साठे, बाळासाहेब चौरे, शिवाजी कांचन, सुरेश सातव, सोमनाथ चौधरी, भाऊसाहेब चौधरी, महादेव चौधरी, आनंदा शितोळे, माजी कृषी अधिकारी राजेंद्र अकोलकर उपस्थित होते.
ॲपमधून शेतकऱ्यांना ऊस लागवड, रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, पाणी व्यवस्थापन, कीड व रोग नियंत्रण आदी सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळते. शेतकऱ्यांच्या ऊस लागवडीशी संबंधित समस्यांचे समाधानही या ॲपच्या माध्यमातून करण्यात येते, अशी माहिती दयानंद बनसोडे यांनी दिली. मुख्यतंत्र सल्लागार अमित बनसोडे यांनी ॲपविषयी सविस्तर तांत्रिक माहिती दिली. अक्षय बनसोडे यांनी प्रास्ताविक तर संजय टिळेकर यांनी आभार मानले.
03336
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.