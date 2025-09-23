लोणी काळभोरला घरफोडी, दीड लाखांचा ऐवज चोरी
उरुळी कांचन, ता. २३ : लोणी काळभोर (ता. हवेली) परिसरात चोरट्यांनी शनिवारी (ता. २०) पुन्हा एकदा घरफोडी केली. त्यात घराचे दरवाजे व कपाटांचे कुलूप तोडून आत प्रवेश करत सोन्या चांदीचे दागिने व रोख रक्कम, असा सुमारे १ लाख ६४ हजारांचा ऐवज लंपास केला. ही घटना २० सप्टेंबर सायंकाळी ६ वाजल्यापासून ते २२ सप्टेंबर रोजी सकाळी पावणे सातच्या दरम्यान घडली.
याबाबत मंगेश तुकाराम मोहिते (वय २९, रा. कदमवाकवस्ती, लोणी काळभोर) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी मोहिते हे प्रथमेश अपार्टमेंटमधील (फ्लॅट क्र. १०२) राहण्यास आहेत. २० सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजल्यापासून ते २२ सप्टेंबर या दरम्यानच्या काळात फिर्यादी हे बाहेरगावी गेले होते. घर बंद असताना चोरट्याने दरवाजाचे व कपाटाचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. घरातून सोन्याचे नेकलेस, अंगठ्या, नथी, कानातले, चांदीचे दागिने तसेच ३० हजार रोख रक्कम, असा एकूण १ लाख ६४ हजार किमतीचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.