चित्तरंजन गायकवाड पुन्हा भाजपमध्ये
उरुळी कांचन, ता. १५ : भाजपच्या कामगार आघाडीचे माजी अध्यक्ष आणि हवेलीतील ज्येष्ठ नेते चित्तरंजन गायकवाड यांनी नुकतीच भाजपमध्ये औपचारिक घरवापसी केली. मुंबई येथील भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह पुन्हा भाजपात प्रवेश केला.
या कार्यक्रमात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार राहुल कुल, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद, हवेली तालुका मंडलाध्यक्ष गणेश चौधरी, सरचिटणीस कमलेश काळभोर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा प्रवेश सोहळा झाला. त्यात चित्तरंजन गायकवाड, सरपंच व माजी पंचायत समिती सदस्य गौरी गायकवाड, उपसरपंच नासिरखान मनूलाखान पठाण, ग्रामपंचायत सदस्य आकाश काळभोर, कोमल काळभोर, सिमिता लोंढे, बिना काळभोर, राजश्री काळभोर, मंदाकिनी नामुगडे, अविनाश बडदे, स्वप्नेश कदम, सोनाबाई शिंदे, सलीमा पठाण, माजी सदस्य रुक्मिणी चांदणे, वसुधा केमकर, रमेश कोतवाल, माधुरी काळभोर, अशोक शिंदे, राणी बडदे, तंटामुक्ती अध्यक्ष अभिजित बडदे, माजी तंटामुक्ती अध्यक्ष विकास कदम आदींसह तब्बल १०० कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केला.
