बछड्यासह बिबट्याचे कान्हवडी येथे दर्शन
उत्रौली, ता.७ : कान्हवडी (ता.खंडाळा) येथील हद्दीत बिबट्या आणि बछड्याचे दर्शन झाल्याने परिसरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अक्षय मरगजे हे खंडाळा-भोर मार्गावरील अतिट खिंड मार्गे घरी येत होते. त्यावेळी रविवारी (ता.७) रात्री ९ च्या सुमारास त्यांना बिबट्या आढळला. याबाबत अक्षय यांनी गावात येऊन मारुती मंदिरातील चौकात बसलेल्या तरुणांना सांगितले. दरम्यान, जय मरगजे, मंगेश मरगजे, यश सणस, संदीप मरगजे, ओंकार मरगजे, प्रणव खोपडे, प्रमोद मरगजे हे तरुण अतिट पेडा येथे गेले असताना त्यांना बिबट्या आणि बछडा दिसला. त्यांनी घटनेबाबत तत्काळ वनरक्षक अश्विनी लोखंडे यांना माहिती दिली.
