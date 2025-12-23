पुणे
उत्रौलीतील विठ्ठल वाडीत बिबट्याचे दर्शन
उत्रौली, ता. २३: भोर तालुक्यातील उत्रौली येथील विठ्ठल वाडी परिसरात बिबट्याचे दर्शन झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोमवारी (ता. २२) रात्री ९.३० च्या सुमारास ही घटना घडली.
नीलेश शिवतरे आणि संदीप लेकावळे हे दोघे दुचाकीवरून पोल्ट्री शेडशेजारील गोठ्यात बांधलेल्या कालवडीस चारा टाकण्यासाठी जात होते. त्याचवेळी फाट्यापासून सुमारे २०० मीटर अंतरावर असलेल्या पोल्ट्री आणि गोठ्याशेजारी त्यांना अचानक बिबट्या उभा दिसला. दुचाकीच्या हेडलाइटचा प्रकाश पडताच बिबट्या नदीच्या दिशेने पळून गेला. या घटनेमुळे विठ्ठल वाडी आणि आसपासच्या परिसरात बिबट्याच्या दहशतीमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.