वरवंड परिसरात आढळले ठसे
वरवंड, ता. १४ : वरवंड (ता.दौंड) परिसरात कातोबानगर, पासुडी, जनाईमळा भागात रविवारी (ता.१५) बिबट्याचे ठसे आढळून आले आहे. वनअधिकाऱ्यांनी पाहणी करून बिबट्याचे ठसे असल्याचे मान्य केले आहे. यामुळे परिसरात बिबट्याचा अधिवास स्पष्ट झाले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये सतर्क राहण्याचे आवाहन वनरक्षक सोनाली राठोड यांनी केले.
मागील पंधरा दिवसांपासून वरवंड परिसरातील काही भागात बिबट्याचे दर्शन घडले आहे. जनाईमळा व शिताळे वस्ती परिसरात उसाच्या शेतात बिबट्याचे ठसे आढळले होते. त्यांनतर पासुडी भागात माजी सरपंच उषाताई दिवेकर यांच्या वस्तीवरील एका कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना घडली. शेतातही भल्या मोठ्या आकाराचे ठसे
आढळून आले. त्याचा संशय आल्याने नागरिकांनी वनविभागाशी संपर्क साधला. त्यामुळे राठोड यांनी सदर ठिकाणी भेट देवून शेतात ठशांची पाहणी केली. सदर ठसे बिबट्याचेच असल्याचे स्पष्ट झाले.
दरम्यान, कातोबानगरपासून काही अंतरावरच वरवंड-बोरीपार्धी शिवेवर ऊसतोड मजुराच्या एका लहानशा मुलावर बिबट्याने झडप घालून त्यास ठार केले होते. त्यानंतर वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात काही तासातच बिबट्या जेरबंद झाला होता. दरम्यान, सुरक्षतेच्या दृष्टीने नागरिकांनी सतर्क राहावे. शेतशिवारात एकटे फिरू नये,पाळीव प्राण्यांना सुरक्षित ठिकाणी बांधावे, असे आवाहन तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी
राहुल काळे व वनरक्षक सोनाली राठोड यांनी केले.
बिबट्याला जेरबंद करण्याची मागणी
बिबट्या संकटाने पुन्हा डोके वर काढल्याने नागरिकांमध्ये कमालीची भीती निर्माण झाली आहे. ज्येष्ठांसह मुलांची संख्या जास्त आहे.त्यांचा परिसरात सतत वावर असता.त्यामुळे वनविभागाने तत्काळ पिंजरा लावून बिबट्याला तत्काळ जेरबंद करण्याची मागणी नागरिकांनी केली.
