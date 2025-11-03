वरवंड, पाटसचा उत्सव बुधवार पासून
वरवंड, ता. ३ : दौंड तालुक्यातील वरवंड येथील गोपीनाथ महाराज मंदिर आणि पाटस येथील नागेश्वर मंदिर या ग्रामदेवतांचा दोनदिवसीय यात्रा उत्सव बुधवार (ता. ५) पासुन सुरु होत आहे. यात्रेनिमित्त दोन्ही गावच्या वतीने धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच कुस्त्यांचा आखाडा आदी कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
वरवंड येथील ग्रामदैवत गोपीनाथ महाराज यात्रेच्या मुख्य दिवशी बुधवारी रात्री देवाचा अभिषेक होणार आहे. सायंकाळी छबिना, मानाच्या पाटलाचे लोटांगण होणार आहे. रात्री मंदिर परिसरात फटाक्यांची आतषबाजी आणि मानाच्या विड्यांचा वाटप कार्यक्रम होणार आहे. रात्री नियोजित वेळेत भाविकांच्या मनोरंजनासाठी लोकनाट्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. गुरुवारी सकाळी हजेरी कार्यक्रम होणार आहे. तसेच दुपारी तीन वाजता कुस्त्यांचा जंगी आखाडा भरविण्यात येणार आहे. रात्री लोकनाट्य, तमाशा होणार आहे. यात्रेनिमित्त मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. यात्रेचे जंगी नियोजन करण्यात आल्याची माहिती यात्रा कमिटीचे दशरथ दिवेकर यांनी दिली.
पाटसला बुधवारी पहाटे काकड आरती तसेच सकाळी देवाचा लघुरुद्राभिषेक होणार आहे. दुपारी चार वाजता दंडवत होणार आहे. रात्री साडेनऊ वाजता देवाचा छबिना, ग्रामप्रदक्षिणा तसेच आतषबाजी होणार आहे. गुरुवारी सकाळी तमाशाचा कार्यक्रम होणार आहे. दुपारी तीन वाजता कुस्त्यांचा जंगी आखाडा होणार आहे. सायंकाळी सेवेकऱ्यांचे मानाचे विडे वाटपाचा कार्यक्रम होणार आहे. रात्री लोकनाट्य कार्यक्रम आयोजित केला आहे. यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर नागेश्वर मंदिरावर विद्युत रोषणाई
आणि इतर विविध प्रकारचे नियोजन करण्यात आले. अशी माहिती जयंत शितोळे-पाटील यांनी दिली.
यात्रा उत्सव शांततेत पार पडण्यासाठी यवत पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी दोन्ही
गावातील प्रमुख व्यक्तींची बैठक घेऊन आवश्यक सूचना केल्या. अनुचित प्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन्ही गावात सीसीटीव्हीची नजर राहणार आहे.
