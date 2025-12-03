अतिविषारी सापाचा दांपत्यासोबत दुचाकीवरून प्रवास
अमर परदेशी : सकाळ वृत्तसेवा
पाटस, ता. ३ : अगदी काही अंतरावर जरी साप नजरेस पडला तरी आपला थरकाप उडतो. मात्र, पटेरी मण्यारसारख्या अतिविषारी सापासोबत दुचाकीवरून प्रवास करण्याचा योग आला तर..? ही कल्पनाच काळजाचे ठोके चुकविल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र, हा प्रसंग अनुभवला आहे खोमणे दांपत्याने... त्यांनी सापासोबत तब्बल तेरा किलोमीटरपर्यंत दुचाकीवरून प्रवास केला.
पाटस (ता.दौंड) येथील शिक्षक सखाराम खोमणे व त्यांच्या पत्नी वैशाली या दांपत्याने रात्रीच्यावेळी घरी गेल्यानंतर सर्पराज दुचाकीच्या हॅंडेलवर बसलेले पाहिले. ते पाहून त्यांच्या पायाखालची वाळू तर सरकलीच पण ऐन थंडीत त्यांच्या अंगातून घामाच्या धारा वाहू लागल्या. हा साप साधासुधा नव्हता तर चक्क अतिविषारी पट्टेरी मण्यार होता. केवळ नशीब बल्लवत्तर म्हणून खोमणे पतिपत्नीवरील जीवघेणे संकट टळले.
पाटस येथील खोमणे त्यांच्या मूळगावी वासुंदे येथे गेले होते. दिवसभरातील काम उरकून सायंकाळी ते घराकडे निघाले. त्यावेळी त्यांना घराच्या बाजूला साप दिसला. मात्र, अंधूक प्रकाशात तो काही क्षणात दिसून असा झाला. काही वेळाने दोघेही पार्किंगमध्ये लावलेल्या दुचाकीकडे आले. दोघेही दुचाकीवर बसून पाटसकडे निघाले. वासुंदे ते पाटस हा तेरा किलोमीटरचा प्रवास त्यांनी थंडीत पार केला. पाटस येथे त्यांच्या घरासमोर आल्यानंतर त्यांनी दुचाकी उभी केली. यावेळी सखाराम यांना दुचाकीच्या हॅंडलवर काहीतरी हालचाल दिसली. त्यांनी मोबाइलची बॅटरी लावून पाहिले. तर काळाकुट्ट रंगाचा पट्या असणारा साप समोरील हेडलाइटमध्ये जाताना दिसला. हे दृष्य पाहून त्यांची बोबडीच वळली. त्यांच्या अंगातून घामाच्या धारा वाहू लागल्या. त्यांनी मोठ्याने ओरडत दुचाकीवरून बाजूला उडी मारली.
दरम्यान, प्रसंगावधान राखून खोमणे यांनी सर्पमित्राला बोलावले. यावेळी त्यांनी गॅरेजमधील एका फिटरला बोलावले. त्याने जिवमुठीत घेऊन दुचाकीचा एक एक भाग बाजूला काढला. अखेर एका भागात हे साप बसलेला आढळून आला. सर्पमित्राने अडीच ते तीन फुटांची लांबीच्या पट्टेरी मण्यारला शिताफीने बाहेर काढले अन् अखेर सर्वांचा जीव भांड्यात पडला. सापाने सखाराम यांना कोणतीही इजा केली नाही, याबाबत ग्रामस्थांनी देवाचे आभार मानले.
